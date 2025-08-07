Vem aí mais uma edição do Iriri Vinhos e Abraços

De 15 a 17 de agosto, o balneário de Iriri será o cenário de mais um grande evento: o Iriri Vinhos e Abraços.

Em sua quarta edição, o festival acontece na Praça Central do balneário com uma proposta que une boa gastronomia, vinhos de altíssima qualidade e um clima acolhedor à beira-mar.

O evento vai ter entrada gratuita e deve reunir vinhos de mais de 10 países, incluindo rótulos exóticos que prometem surpreender até os paladares mais experientes. Tudo isso harmonizado com a culinária típica do Espírito Santo, que será oferecida por restaurantes e chefs locais.

O festival, que é organizado pela Associação Iriri Vivo, com o apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado, vai acontecer na sexta (15) e sábado (16) das 17h à 1h. No domingo (17), o horário será das 17h às 23h.

Além das degustações, o público poderá aproveitar uma programação musical com shows ao vivo, atrações culturais, estandes temáticos e um ambiente perfeito para encontros entre amigos, casais e famílias.

Para o prefeito Léo Português, o festival é uma excelente oportunidade de divulgação das potencialidades do município.

“Esse é mais um evento que tem se consolidado como uma importante ferramenta de fomento ao turismo e à economia da região, atraindo visitantes de todo o Espírito Santo e de estados vizinhos, mesmo durante a baixa temporada”, disse o prefeito.

Serviço

Iriri Vinhos e Abraços 2025

15 a 17 de agosto de 2025

Praça Central de Iriri – Anchieta/ES

Entrada gratuita

Horários

Sexta e sábado: 17h às 1h

Domingo: 17h às 23h