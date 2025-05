Venda Nova do Imigrante celebra 37 anos de Emancipação com grandes atrações

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante divulgou a programação oficial da Festa de Emancipação Política, que será realizada nos dias 10 e 11 de maio. O evento marca os 37 anos de autonomia do município e contará com uma agenda diversificada, incluindo atividades cívicas, competições esportivas e shows com artistas locais e de renome nacional. Serão dois dias de celebração para toda a comunidade, com atrações voltadas para públicos de todas as idades.

As celebrações começam no sábado, dia 10, às 8h, com o tradicional hasteamento da bandeira e a largada da 6ª edição da Corrida Kids, realizada em frente à sede da Prefeitura. Na sequência, às 9h30, será realizada a Sessão Solene da Câmara Municipal. No período da tarde, às 16h, tem início a 21ª Corrida Rústica, com percurso de 7 quilômetros. A largada e a chegada acontecem no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.

Os portões do Polentão serão abertos às 19h, dando início à programação da noite. A partir das 20h, o palco será tomado pela energia de Rato Ventania e Seus Canalhas. Às 21h30, acontece a cerimônia de abertura oficial da festa. Em seguida, às 22h, o cantor Raione se apresenta, preparando o clima para a grande atração da noite: o show nacional de João Gomes, marcado para a meia-noite. E para encerrar a noite de sábado em alto astral, a cantora Taianna sobe ao palco às 1h30. Atenção: para participar da programação de sábado, é necessário adquirir ingresso. Confira os detalhes abaixo.

No domingo (11), a entrada será gratuita e a programação continua repleta de música e solidariedade. As atividades começam às 14h com o show da dupla Wagner e Edmar. Logo depois, acontece o Sorteio Beneficente com prêmios que somam R$ 100 mil em dinheiro — uma iniciativa em apoio ao Rotary Club, Pastoral da Saúde, APAE e Instituto Jutta Batista da Silva. Serão sorteados dois prêmios de R$ 15 mil e um prêmio principal de R$ 70 mil. Em comemoração ao Dia das Mães, o destaque da tarde será às 18h com o show nacional de Cleiton & Camargo. Para encerrar com chave de ouro, a banda local Os Breds sobe ao palco às 20h, finalizando a programação da Festa.

Ingressos – sábado (10 de maio)

Os ingressos para o sábado custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, professores, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência, mediante apresentação de documentação.

Venda online:

ZIG.TICKETS

Venda presencial no sábado (10/05)

Na sede da Afepol, a partir das 10h. Autorizações para menores disponíveis no local.

Importante: menores de 18 anos só poderão acessar o evento acompanhados de um responsável legal, que assinará o termo de autorização. Ambos devem apresentar documento com foto.

SERVIÇO

Festa dos 37 anos de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante

Data: 10 e 11 de maio de 2025

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – Polentão – Venda Nova do Imigrante/ES

Programação

Sábado (10/05)

08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)

09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal

16h: Corrida Rústica (Polentão)

20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas

21h30: Abertura Oficial

22h: Show com Raione

00h: Show Nacional com João Gomes

01h30: Show com Taianna

Domingo (11/05) – Entrada Franca

14h: Show com Wagner e Edmar

16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta Batista da Silva)

18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo

20h: Show com Os Breds

Informações sobre corridas

Corrida Kids: inscrição gratuita – até 150 crianças, de 4 a 17 anos, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Corrida Rústica: inscrições até 05/05 pelo site www.megaatletas.com.br – Largada às 16h no Polentão.