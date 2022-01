Verão | 5 dicas poderosas para salvar o seu cabelo na praia

today4 de janeiro de 2022 remove_red_eye54

Com a chegada do verão e a flexibilização de medidas de isolamento, a expectativa é que o litoral brasileiro seja o destino preferido dos turistas para as férias de fim de ano. Mas, o que muita gente não sabe, é que, através de cuidados simples é possível manter o cabelo saudável e ainda aproveitar os dias de sol e mar.

A cientista expert em saúde dos fios e recuperação capilar, Jackeline Alecrim, acredita que nesta época do ano os cuidados devem ser redobrados já que o cabelo é exposto mais frequentemente a situações que podem causar danos. Por isso, ela aponta 05 dicas de cuidados para quem quer manter a saúde e a beleza dos fios:

Dica 1: Proteção – “É necessário proteger os fios para que eles não tenham contato direto com o sal do mar e o cloro da piscina, por exemplo. Para isso existem óleos de origem vegetal específicos para aplicação capilar”, aconselha a especialista.



Dica 2: Desembarace os fios e evite danos – Jackeline também alerta para os cuidados que devem ser tomados antes de entrar no mar e na piscina. Para ela, é essencial que os cabelos sejam desembaraçados antes dos mergulhos para evitar a formação de nós e a posterior quebra de fios.



Dica 3: Umedeça os fios antes de entrar no mar- “É muito interessante que antes de entrar no mar, a gente molhe o cabelo com a água potável e, logo ao sair, apliquemos uma pequena quantidade de soro fisiológico para colaborar com a reposição dos componentes essenciais do cabelo”, explica.



Dica 04: Proteção solar para os fios- O cabelo também precisa ser protegido do excesso de exposição ao sol. A cientista afirma que, atualmente, já existem produtos específicos para a proteção solar dos fios e que não devem ser deixados de lado. “Essa proteção deve ser aplicada anteriormente à exposição e de 3 em 3 horas durante o dia. Esses produtos têm grande eficiência”, pontua.



Dica 05: Use acessórios para proteger as madeixas- Jackeline recomenda ainda, o uso de acessórios de proteção para auxiliar na prevenção de danos, pois, utilizar chapéus e viseiras ajuda a reduzir a exposição do cabelo ao sol e ao vento. A cientista alerta que mesmo com todos os cuidados é preciso dar atenção especial ao cabelo após a exposição solar, já que os fios ficam carentes de hidratação e nutrição.



______________________________

Sobre Jackeline Alecrim

Jackeline Alecrim é cientista e especialista em Cosmetologia Avançada; fundadora da empresa de cosméticos Magic Science Brasil, que é destaque nacional e internacional pela eficácia clínica de seus produtos. Jackeline também faz sucesso com dicas de saúde capilar nas redes sociais, contando com mais de 90 mil seguidores no instagram.