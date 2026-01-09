Verão e sustentabilidade: cidades do litoral sob pressão

Alta temporada eleva o consumo de água e energia e aumenta o volume de lixo nas praias

O verão é sinônimo de sol, calor e praias cheias, mas também traz desafios importantes para as cidades litorâneas. Nas praias do Espírito Santo, o aumento do fluxo turístico vem acompanhado do crescimento no consumo de água e energia, do acúmulo de lixo nas orlas e, em alguns locais, da escassez de água, especialmente em períodos de estiagem prolongada e altas temperaturas.

Durante esse período, a pressão sobre os recursos naturais se intensifica. O consumo de energia pode aumentar cerca de 40%, devido ao aumento do uso de aparelhos de refrigeração. Ao mesmo tempo, algumas regiões enfrentam dificuldades no abastecimento de água, o que exige ainda mais consciência.

Nas praias, o impacto também é visível. Estudos indicam que mais de 90% do lixo encontrado no litoral brasileiro é composto por plástico, como copos descartáveis, garrafas, sacolas e embalagens de alimentos. Esses resíduos, muitas vezes deixados na areia, acabam sendo levados para o mar, afetando a paisagem, a fauna marinha e a experiência de moradores e turistas.

Para Luana Romero, diretora executiva do Instituto Ideias, falar em verão sustentável é lembrar que aproveitar a estação mais quente do ano também envolve responsabilidade.

“O verão é um período importante para o turismo e para a economia local, mas também exige mais consciência coletiva. Pequenas escolhas do dia a dia, como economizar água, reduzir o uso de descartáveis e cuidar das praias, fazem muita diferença para garantir qualidade de vida hoje e no futuro”.

Dicas para aproveitar o verão sem prejudicar o meio ambiente

– Economize água: reduza o tempo de banho e evite desperdícios, principalmente em regiões com risco de escassez.

– Use energia com consciência: desligue aparelhos quando não estiver usando e evite o uso excessivo de ar-condicionado.

– Evite descartáveis: leve sua garrafa reutilizável, copo e sacola retornável.

– Cuide das praias: recolha seu lixo e, se possível, ajude a recolher resíduos deixados na areia.

– Valorize o turismo responsável: respeite a natureza, a fauna local e as comunidades que vivem do litoral.