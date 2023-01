Confira o guia de atrativos e serviços do Espírito Santo

Integrando a campanha promocional do destino Espírito Santo “Capixabear 2023”, da Secretaria de Turismo (Setur), está disponível no site promocional “Descubra o Espírito Santo” o e-book “Vem “Capixabear – O Verão”. O material é um guia de atrativos e serviços do Espírito Santo e é destinado para quem busca curtir a temporada em solo capixaba.

Interativo, o e-book pode ser acessado via smartphone e tem hiperlinks que facilitam a localização dos destinos e o acesso aos materiais complementares, que permitem ao turista programar suas viagens e passeios.

“Nossa campanha convida capixabas e turistas a “Capixabear” em nosso Espírito Santo. O e-book é mais um facilitador com informações importantes para que todos tenham as melhores experiências por aqui”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

Na publicação digital estão disponibilizados vídeos promocionais das atrações turísticas do Estado; acesso às redes sociais do “Descubra o Espírito Santo”; opções de praias, cachoeiras e parques estaduais com capacidade para receber os turistas com segurança e comodidade; além de dicas de segurança, telefones úteis e acesso ao sistema de Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), que permite verificar a regularidade de empreendimentos prestadores de serviço no turismo no Estado.

O material está disponível no site promocional www.descubraoespiritosanto.es.gov.br

Acesse: https://bit.ly/3IGQ6QO