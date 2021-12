Verão: pele negra deve receber cuidados especiais durante os dias de praia

today20 de dezembro de 2021 remove_red_eye72

Juliana Cunha, digital influencer e especialista em moda, compartilha suas principais dicas para manter a saúde da pele na estação mais quente do ano.

O verão é uma das estações favoritas dos brasileiros e, este ano, com a flexibilização das medidas de restrição, a expectativa é que as praias de todo o Brasil voltem a receber turistas de diversos lugares. Porém, além da diversão e relaxamento, o verão também merece ser pensado como um momento no qual a pele merece receber atenção dobrada para evitar qualquer problema.

“A pele negra, apesar de ter mais melanina, precisa de muita atenção nessa época do ano. O protetor solar é indispensável, mas também precisamos pensar no controle de oleosidade e evitar manchinhas”, explica a digital influencer e especialista em moda, Juliana Cunha. Para ela, a proteção solar é um hábito e não uma atitude esporádica para dias de maior exposição ao sol. “Prefiro utilizar sempre fatores acima de 30”, conta.

Além disso, Juliana conta que a pele negra possui uma maior tendência à oleosidade e por isso, ela lava o rosto com um cuidado especial durante o período de verão. “É necessário ter um sabonete específico para pele oleosa e lavar duas vezes ao dia. Para mim, isto é mais do que uma questão de estética, é uma questão de saúde”, pontua.

Juliana também compartilha uma grande preocupação com manchas nas áreas que mais ficam expostas ao sol. “Sabemos que a pele negra tem mais facilidade de obter manchinhas. Para prevenção eu uso bastante protetor solar, mas para tirar as que já existem é necessário consultar um profissional habilitado para recomendação de produtos e procedimentos”, aconselha.

Por fim, a especialista considera essencial cuidar da hidratação da pele. “Pele oleosa não é pele hidratada! É diferente! Para manter a hidratação, busco sempre utilizar produtos de textura em gel que ajudam na oleosidade e na hidratação juntas”, afirma.

______________________________

Sobre Juliana Cunha

Formada em Direito pelo UniCEUB, no Distrito Federal, pós-graduanda em Direito do Trabalho pela mesma instituição e atuante na área jurídica do Governo do Distrito Federal. Apesar do caminho aparentemente natural para os tribunais, seu reconhecimento na sociedade cresce exponencialmente pela sua segunda paixão: influenciar pessoas.

Sua expertise como formadora de opinião a levou para a profissão de digital influencer, onde compartilha com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. Filantrópica, Juliana Cunha também realiza ações sociais em abrigos e comunidades carentes do Distrito Federal há anos.