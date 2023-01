CARIACICA | Vereador Renato Machado se destaca buscando soluções para demandas da população

today21 de janeiro de 2023 remove_red_eye66

Em seu segundo mandato, o vereador de Cariacica, Renato Machado, tem se mostrado um grande parceiro do município

Antenado às demandas da população, o vereador de Cariacica, Renato Machado, diariamente ouve as necessidades do povo e busca soluções para as demandas.

Dentre várias indicações de Renato Machado estão a instalação de cinco passarelas de acesso a casas na Av. Dois do bairro Maracanã; aplicação de Revsol na Rua Guarujá e um pedido, junto ao prefeito Euclério Sampaio, para a construção de uma praça no bairro Vila Isabel.

E ainda: instalação de alambrados no campo de futebol do bairro Bandeirantes, uma promessa de vários políticos e que agora está sendo concretizada através de um pedido do vereador e atendida pelo prefeito Euclério Sampaio; reforma da praça e do campo society do bairro Bandeirantes, e outras.

“Meu objetivo é buscar soluções para os problemas enfrentados pelas comunidades para dar uma melhor qualidade de vida para todos. Continuar trabalhando para que nossa gente seja atendida com o melhor do serviço público municipal e estadual. Acredito que essa parceria com o prefeito Euclério Sampaio, o governador Renato Casagrande e os secretários municipais com suas equipes tornam as soluções desses problemas mais rápido e eficaz”, disse Renato Machado.

Atendendo a outra reivindicação, o parlamentar, na manhã deste sábado, 21, foi fiscalizar mais um pedido: a limpeza na Avenida Alice Coutinho Santos, no bairro Maracanã, onde será feito um paisagismo no local.

O parlamentar, bem como o gerente de limpeza da prefeitura de Cariacica, Fábio, pede para a população que não joguem lixo em áreas públicas. Denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria 162.