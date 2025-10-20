Vereadora Tainá Coutinho propõe programa “Adota Aí Guarapari”

today20 de outubro de 2025 remove_red_eye68

A vereadora Tainá Coutinho apresentou à Câmara Municipal de Guarapari o Projeto de Lei “Adota Aí Guarapari”, onde propõe a criação de um programa municipal voltado à adoção de espaços públicos por empresas, associações civis e outras entidades.

A iniciativa busca promover a conservação, revitalização e valorização urbana, incentivando o cuidado compartilhado com praças, jardins, canteiros e áreas verdes do município.

Pelo projeto, entidades privadas legalmente constituídas poderão firmar Termos de Adoção com o Poder Executivo, comprometendo-se com a manutenção contínua das áreas públicas adotadas. Em contrapartida, será permitida a instalação de placas padronizadas com publicidade institucional — sem qualquer tipo de exploração comercial ou privatização dos espaços.

“Nosso objetivo é unir poder público e sociedade civil em uma causa comum: cuidar da cidade. Guarapari tem locais lindos, mas que precisam de manutenção constante. Com o programa, empresas e instituições poderão contribuir ativamente para isso, gerando pertencimento e orgulho coletivo”, destaca a vereadora Tainá Coutinho.

Entre os benefícios previstos estão a melhoria da qualidade de vida da população, a preservação ambiental e o estímulo à participação cidadã. A proposta também garante transparência no processo de adoção, com publicação oficial das propostas recebidas e critérios técnicos de seleção em caso de múltiplos interessados.

Outro destaque do projeto é a criação do título honorífico “Amigo de Guarapari”, que será concedido às entidades que se destacarem na execução das ações de adoção e cuidado com os espaços públicos.

A vereadora ressalta que o programa não implica em custos adicionais ao município e fortalece o conceito de gestão colaborativa: “O Adota Aí Guarapari é uma forma de unir esforços. O setor privado ajuda a manter os espaços, o poder público garante fiscalização e padronização, e toda a população ganha uma cidade mais bonita e bem cuidada. ”

O Projeto de Lei segue agora para análise das comissões competentes da Câmara Municipal antes de ser submetido à votação em plenário.