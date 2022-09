VIANA | 1º Pedal Passeio da Árvore proporciona diversão em família no próximo domingo (18)

Domingo é dia de estar com a família e nada melhor do que um passeio entre a natureza preservada e paisagens repletas de riquezas ambientais que só Viana pode proporcionar. Esse cenário é perfeito, e pode ser observado nos 10 quilômetros do 1º Pedal Passeio da Árvore.

O evento, que acontece neste domingo (18), às 7h30, tem largada no Parque de Exposições de Viana Sede, passando pela Fazenda Âncora, e com chegada na cervejaria Else Beer, na localidade de Pedra da Mulata.

Tudo fica ainda melhor na chegada, quando os participantes terão a experiência única de plantar árvores nativas da mata ciliar do Rio Jucu, como Pau-Brasil, com as próprias mãos e ajudar a manter o meio ambiente preservado. Mudas de plantas e árvores serão distribuídas na linha de chagada como prêmio para os participantes do pedal.

Para participar do passeio, os interessados devem ser inscrever no link abaixo. Os primeiros 100 inscritos receberão uma camisa para o evento.

Acesse aqui

A retirada das camisas será realizada somente no dia do evento, das 6 às 7h, no Parque de Exposições. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone: (27) 2124-6764.

O evento é realizado pela Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo (SEMECT).

1º Pedal Passeio da Árvore

· Quando: domingo, 18 de setembro, às 7h30;

· Largada: Parque de Exposições de Viana Sede;

· Percurso: 10 quilômetros;

· Destino: Else Beer, em Pedra da Mulata;

· Link para inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc75LGJGs1lVBazQfb-cHRKX5OR7uOPlnUNQQuWxBpXjqNwDg/viewform

Saiba mais

· As primeiras 100 inscrições receberão camisa do evento;

· Haverá distribuição de água e frutas em pontos de parada;

· Plantio de árvores nativas às margens do Rio Jucu;

· Alongamento na largada;

· Suporte de ambulância;

· Banheiros químicos na largada.