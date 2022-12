Viana altera base de cálculo e reduz em até 49% o valor do IPTU

A prefeitura de Viana anunciou nesta quarta-feira (28) uma nova planta genérica de valores para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

A medida vai possibilitar uma redução de até 49% no valor do IPTU de todos os imóveis da cidade para o ano de 2023.

O projeto de lei determina alteração na base de cálculo do imposto, na tabela de valores por metro quadrado, fator estado de conservação, entre outros aspectos da base cálculo.

“Estamos trazendo uma nova planta genérica de valores para o ano de 2023, isso significa que nós teremos a alteração do cálculo do IPTU, sem aumento no valor do imposto. Essa alteração é justamente para podermos fazer uma nova redução de imposto na cidade, que pode chegar até a 49% de desconto”, destacou o prefeito Wanderson Bueno.