VIANA | Festa da Cana e do Mel movimenta mais de R$ 3 milhões

today5 de setembro de 2022 remove_red_eye62

Com a retomada da Festa da Cana e do Mel, em sua 3ª edição, o público se reencontrou com o festival e quem saiu ganhando foram os empreendedores: mais de R$ 3 milhões foram movimentados, desde consumo na Feira do Empreendedor, cervejarias, food trucks e parque de diversão.

Cerca de 80 mil pessoas compareceram ao Parque de Exposições de Viana Sede nos quatro dias de evento para acompanhar as apresentações de artistas nacionais e locais, além de apreciar a gastronomia e a cerveja artesanal, nesta que é conhecida como a festa mais doce do Espírito Santo.

A confeiteira Raysla Carolina destacou a estrutura do evento, que proporcionou espaço para todos os que desejam empreender.

“O diferencial do evento foi separar um espaço só para gastronomia. Eu tive oportunidade de expor meus produtos e vender para mais clientes. A visibilidade que alcancei nesta feira, sem dúvidas, foi maior que a que tinha antes, mesmo com 10 anos de profissão. Saí daqui com contratos fechados para produzir meus bolos para mais pessoas”, disse Raysla.

Outra expositora no evento, a artesã vianense Ruimara Martinazzi, destacou que o espaço possibilitou mais do que vendas. Os estandes destinados ao artesanato atraíram mais visibilidade aos produtores.

“Estar em um estande deste mostrando a nossa arte é um grande incentivo para nós que produzimos, ainda mais em uma festa que atraiu milhares de pessoas. Muito mais importante do que vender uma peça já pronta, é mostrar nossa produção para pessoas que não conheciam o trabalho e fazer contatos com mais clientes e produzir peças sob medida, o que é muito mais rentável”, disse a artesã.

O estande da Secretaria de Agricultura (SEMAG) foi um dos destaques da Feira do Empreendedor. Mais de mil mudas de plantas foram cedidas aos visitantes do espaço, além da doação de 1,5 toneladas de composto orgânico para plantio.

Vianenses e visitantes de outros municípios, como Cariacica, Vila Velha, Serra e Guarapari puderam prestigiar uma grande festa que agrega um turismo de experiência único, a agroindústria da cidade, agricultura familiar, artesanato e gastronomia local.

O prefeito Wanderson Bueno destacou a importância que um evento como esse tem para o fomento da agroindústria vianense, que gera uma arrecadação de mais de R$ 32 milhões por ano em impostos aos cofres públicos.

“Depois de dois anos sem essa festa, retornamos com um grande espetáculo para voltar a reunir amigos, famílias e visitantes. Essa festa trouxe um espaço para valorizar a agroindústria e mostrar que temos que nos orgulhar de dizer que moramos em um município que acredita em quem produz e empreende”, destacou o prefeito.