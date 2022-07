VIANA | Guarda Civil Municipal realiza novo salvamento em menos de 24 horas

Menos de 24 horas depois, os anjos da Guarda Civil de Viana realizaram mais um importante salvamento. Após realizar um parto e reanimar bebê em Marcílio de Noronha, os agentes localizaram uma idosa de 71 anos que havia desaparecido de casa na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Nova Bethânia.

Os agentes receberam um chamado desesperado de familiares da idosa, conhecida como Vitória, informando que ela havia desaparecido a cerca de 40 minutos.

A agente Rosa, responsável pelo salvamento do bebê, localizou a idosa após buscas no bairro com o apoio dos agentes Oliveira e Yan. Dona Vitória foi localizada a aproximadamente 2 quilômetros de casa, desorientada e sem rumo.

A guarnição fez o primeiro atendimento e levou a senhora a seus familiares. Em vídeo, a irmã da idosa agradeceu os serviços prestados pela Guarda Civil Municipal de Viana.

A Guarda Civil Municipal de Viana está sempre à postos para atender ocorrências e prestar apoio à população. Entre em contato com o Plantão da GCMV pelo número (27) 99738-8787.