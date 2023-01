VIANA | Guarda Municipal apreende 10 galões de Etanol

Durante patrulhamento preventivo, na noite desta quinta-feira (12), a Guarda Civil Municipal de Viana, em parceria com a Comissão Integrada de Fiscalização Interna (COIFIN), avistou dois veículos, um Logan e Corolla XLI, parados em uma rua sem saída no bairro Marcílio de Noronha.

Ao abordar os suspeitos, os agentes encontraram 10 galões de combustível com 20 litros em cada. O motorista do Corolla confessou que trabalha em uma transportadora de combustível como terceirizado, e faz, de forma irregular, a retirada e venda do material, sem nota fiscal, para complementar sua renda.

O condutor do Logan se identificou como motorista de aplicativo. O indivíduo informou que estava prestes a efetuar sua terceira compra ilegal, apenas neste mês de janeiro.

O condutor do Corolla tentou fugir com o veículo durante o percurso à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Guarda realizou a perseguição e conseguiram abordá-lo no bairro Nova Bethânia.

Os suspeitos e os galões de combustível foram detidos, juntamente com seus veículos, e encaminhados à 4º Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos.