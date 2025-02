Viana lança projeto inédito de Bem-Estar Animal no Estado com a criação de canil municipal

7 de fevereiro de 2025

Viana dará início a uma história inédita de acolhimento e recomeço com o lançamento do projeto para a criação do primeiro Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal do Espírito Santo, como parte do É o Bicho!, programa de bem-estar animal do município.

O Centro, que terá sua sede na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), contará com o trabalho de detentos do regime semiaberto e unirá cuidados com os animais e a ressocialização dos apenados, em um modelo de colaboração que promete transformar vidas.

O evento de lançamento será realizado na Casa do Governador, na Praia da Costa, e representa um marco importante para o município e para o Estado. Durante o evento será assinado o Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a Secretaria da Justiça (Sejus) e Prefeitura de Viana para cessão de terreno no presídio.

Com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), a Prefeitura de Viana assina convênio de repasse de R$ 950 mil para a construção do canil.

O projeto tem como objetivo proporcionar um espaço adequado para cães e gatos resgatados pelo Programa É o Bicho!, e que ainda não conseguiram um lar, ao mesmo tempo em que contribui para a reintegração social de apenados.

Os detentos serão capacitados para atuar no cuidado dos animais, recebendo treinamento em atividades como alimentação, higiene, passeios e acompanhamento de saúde dos animais, com relatórios diários a serem repassados aos veterinários da Prefeitura de Viana. Esse trabalho de ressocialização visa fornecer uma nova oportunidade aos detentos, enquanto promove o bem-estar dos animais.

AGENDA

Dia: domingo (09/02)

Horário: das 9h às 11h30

Local: Parque Cultural – Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, em Vila Velha