VIANA | Programa É o Bicho! realiza mais de 80 castrações de cães e gatos

today4 de outubro de 2022 remove_red_eye43

Os primeiros frutos do programa É o Bicho! estão surgindo. Foram realizadas mais de 80 castrações de cachorros e gatos no intervalo de um mês, de 30 de agosto até 30 de setembro, no programa de bem-estar animal de Viana. O quantitativo é relacionado a animais resgatados ou àqueles que se cadastrados no serviço.

Desde sua implantação, o É o Bicho! abriu cadastro para que tutores possam fazer a castração do seu animal de forma gratuita. Antes do processo cirúrgico, o pai de pet passa por palestras sobre os cuidados no pré e pós-operatório, além de ensinamentos sobre os melhores cuidados com os bichinhos diariamente.

Natália Aurélio, mãe da cadelinha Aurora, é uma dessas tutoras que participou do processo. Ela conta a experiência e elogia o cuidado que o programa e os parceiros da prefeitura tiveram com a sua cachorrinha:

“Achei o processo bem rápido, o cadastro foi simples de fazer. A reunião que teve eu não participei porque estava viajando, mas o meu pai foi lá. O pessoal da clínica que veio buscar e trazer ela foram super atenciosos e cuidadosos. Até o remédio que ela vai precisar tomar depois eles já me deram”, explicou.

A tutora ainda completa sobre o estado de saúde da Aurora: “Hoje eu tirei a roupinha que ela veio da clínica para limpar os pontos e fazer outro curativo e fiquei impressionada: que trabalho bem feito! O corte foi pequeno e rapidinho já vai estar seco. Ela está super bem, comendo, fazendo as necessidades normais”, revelou e finalizou agradecendo pela ação. “Muito obrigada por esse projeto, se não fosse isso eu não iria conseguir castrar ela”, comentou.

Todas as ações, seja o encaminhamento de animais resgatados ou dos cadastrados, são realizadas em parceria com a Clínica Rancho Bela Vista, localizada na Serra.

A prefeitura de Viana recolhe animais em situação vulnerável ou em estado grave de saúde. Assim que o animal passa pelos tratamentos necessários para recuperar sua saúde, ele é castrado – quando necessário – e passa a estar disponível para adoção. O programa castra, também, animais de rua, para isso precisa apenas de um tutor para o acompanhamento no pós-operatório.