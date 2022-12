Viana recebe mais de 200 mm de chuvas em quatro dias e realiza ações para minimizar impactos

Em quatro dias, Viana recebeu mais de 200 mm de águas da chuva intensa, volume superior ao previsto para o período. As fortes precipitações causaram cheias nos rios que cortam a cidade e danos em estradas e ruas. Apesar disso, a cidade tem respondido bem aos impactos com ações de prevenção e de pronta resposta aos efeitos das águas pluviais.

As equipes da Prefeitura de Viana atuam em diversas frentes em resposta aos danos causados pelas chuvas. A Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS) faz ações de recapeamento asfáltico nos buracos que surgiram em ruas e avenidas em Nova Bethânia e Marcílio de Noronha.

O trabalho se estende à desobstrução de bueiros e limpeza de rios e córregos. Na manhã desta quarta-feira (30), as equipes realizaram ainda a retirada de entulhos, lixos e árvores que caíram em córrego que impediam o escoamento das águas pluviais no bairro Areinha.

Foto: Kaio Torres.

No bairro Ipanema, o trabalho foi de limpeza e retirada de lama das ruas com uso de pás e enxadas. O serviço teve como intuito prevenir o entupimento de bueiros. As equipes foram auxiliadas por caminhões-pipa que lavaram as ruas na sequência.

Em Industrial, durante os trabalhos de limpeza, uma cobra jibóia foi encontrada em uma residência dentro de um sofá. Com apoio de equipes da Secretaria de Meio Ambiente e de Defesa Social, o animal foi capturado e devolvido a natureza em uma área de preservação ambiental no Parque Municipal Rota das Garças.

A Defesa Civil acompanha os locais de alagamentos causados pela alta dos rios. As casas das regiões afetadas estão sendo visitadas e os riscos de desabamento são avaliados. Além disso, as equipes da Secretaria de Defesa Social (SEMDES) acompanham e analisam com atenção a evolução do comportamento de encostas e barrancos.

Zona Rural

A Secretaria de Agricultura atua na limpeza de canais, desobstrução e recuperação de estradas em diversas regiões. As ações são realizadas com uso de patrol e tratores nas localidades de Peixe Verde, Carioca, Santa Clara, São Rafael, Perobas, Formate e São Paulo de Biririca.

Além de ampliar o canal, na manhã desta terça-feira (29), foram retiradas pedras e lama que impediram a passagem dos moradores.

Monitoramento

A cidade possui pluviômetros automáticos espalhados em pontos estratégicos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – Cemaden/MCTI. E também ocorre monitoramento por meio da Estação Meteorológica de Viana, que emite dados a cada 15 minutos.

Os órgãos de segurança da cidade estão em constante vigilância, acompanhando locais de potencial risco de deslizamentos, como encostas e ribanceiras, e avaliação de moradias de riscos. Além disso, as equipes monitoram o nível e o escoamento dos rios e córregos de Viana.

A previsão da Defesa Civil é de que as chuvas percam força nesta quarta-feira, o volume de precipitação esperado é de cerca de 30 mm.

Prefeitura presente

As ações acontecem por toda a cidade, que tem se comportado relativamente bem apesar do grande volume de chuvas recebidos. O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, afirmou que é compromisso da gestão trabalhar para que os impactos sejam minimizados imediatamente.

Foto: Kaio Torres.

“Estamos trabalhando incansavelmente para preservar e salvar vidas, o nosso maior patrimônio. Vamos permanecer vigilantes, monitorando e antecipando as soluções para minimizar ou até impedir situações que afetem o morador. O trabalho continua com ações a médio prazo, como as parcerias com o Governo do Estado para dragagem do rio Formate e o projeto de macrodrenagem do rio Santo Agostinho, estão em curso. O importante é cuidar da cidade e dos que aqui vivem, trabalham, estudam”, disse Bueno.

Doações

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEMTRADES), informa que doação de alimentos, roupa de cama e produtos de higiene e limpeza podem ser feitas no almoxarifado do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Marcílio de Noronha. As doações são repassadas para a população atingida pelas águas pluviais.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, na Avenida Vitória, nº 11, em Marcílio de Noronha. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o CRAS por meio dos telefones (27) 3396-2818 e (27) 99745-1186, ou com a SEMTRADES por meio dos contatos (27) 2124-6779 e (27) 99868-1473.

Como agir em situação de risco

A Defesa Civil orienta que, se estiver chovendo forte ou trovejando, é importante se manter dentro de casa e procurar um local seguro, que não corra risco de desabamento ou de ser atingido por raios elétricos. Procure ficar longe de árvores e janelas, e não fique próximo de eletrodomésticos que puxem energia.

Em qualquer situação de risco ligue, imediatamente, para o contato da Defesa Civil: (27) 99860-4360.