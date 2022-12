Viana recebe visita de representantes do governo federal para avaliar impactos das chuvas

O município de Viana recebeu na tarde desta quinta-feira (8) a visita de representantes do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para reunião com o intuito de apresentar o relatório sobre os impactos das fortes chuvas na cidade.

As equipes visitaram abrigos e bairros atingidos pelo desastre natural e foram acompanhados pelas equipes da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social (Semtrades).

A reunião e a visita fazem parte das etapas para liberação de recursos para os atingidos pelas chuvas em Viana, conforme explica o prefeito Wanderson Bueno.

“Após as fortes chuvas que atingiram Viana, decretamos situação de emergência na cidade e estamos cumprindo o rito normal para ser homologado pelo Governo Estadual e Federal. Com isso, iremos entrar com pedido para fazer a liberação para o saque calamidade do FGTS para as famílias atingidas por esse desastre natural junto à Caixa Econômica Federal”, explicou o prefeito.

Bueno ainda destaca que as famílias cadastradas no CadÚnico terão acesso ao Cartão Reconstrução ES, destinado pelo Governo do Estado para conceder R$ 3 mil para compra de móveis e materiais. Segundo o prefeito, o município ainda vai emitir um decreto para isentar as famílias que foram impactadas pelas chuvas para o ano de 2023.