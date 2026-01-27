Vice-prefeito Júnior Corrêa assume Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim oficializou a nomeação do vice-prefeito Júnior Corrêa para o cargo de secretário municipal de Educação, em um movimento que reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas educacionais do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial e integra uma reorganização administrativa voltada à melhoria dos índices de aprendizagem e ao planejamento de longo prazo da rede municipal de ensino.

Importante destacar que o acúmulo de funções não representa qualquer aumento salarial ou pagamento de salário extra. Júnior Corrêa continuará recebendo exclusivamente como vice-prefeito, reafirmando o caráter de responsabilidade pública, eficiência administrativa e compromisso com o interesse coletivo.

Com formação em Licenciatura em História e em Tecnologia em Gastronomia, ambas pelo Centro Universitário São Camilo, Júnior traz para a Educação uma trajetória marcada pela gestão, planejamento e diálogo. Antes de ingressar definitivamente na vida pública, atuou como gerente financeiro na iniciativa privada, experiência que contribui para uma condução técnica, responsável e organizada da pasta.

A nomeação ocorre em um momento estratégico, em que a Secretaria Municipal de Educação passa a focar na construção de políticas estruturantes, como o Plano Decenal de Educação 2026–2036, a melhoria da infraestrutura escolar e o avanço nos indicadores de aprendizagem dos estudantes da rede municipal.

Nova função de Celeida Chamão

No mesmo contexto de fortalecimento da gestão, o prefeito Theodorico de Assis Ferraço também nomeou Celeida Chamão de Medeiros para o cargo de Assessora Especial de Governo, com lotação na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico (SEMGOV), a partir de 27 de janeiro de 2026.

Conforme decreto publicado, Celeida exercerá suas funções vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Especial, sendo responsável por cooperar diretamente em ações estratégicas da área educacional. Entre suas atribuições estão a colaboração na elaboração do Plano Decenal de Educação, na implementação e atualização do Plano Municipal de Educação Ambiental, no assessoramento de projetos de melhoria da rede física das unidades de ensino e no apoio pedagógico para a elevação dos índices de aprendizagem.

A reorganização também incluiu a exoneração de Júnior Corrêa do cargo de secretário municipal de Gestão Especial, medida administrativa necessária para adequação da nova estrutura de funções no Executivo.

Com essas mudanças, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reafirma o foco em uma gestão integrada, técnica e comprometida com resultados, especialmente na área da Educação, considerada prioridade para o desenvolvimento social e econômico do município.