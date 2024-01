“Vidas Passadas” estreia na quinta-feira, 25 de janeiro, nos cinemas de todo Brasil

Com a distribuição da California Filmes e aclamado nos festivais de Sundance e Berlim, sucesso independente estreia nessa semana e é um nome forte na temporada de premiações

Grande sucesso do cinema independente do último ano, VIDAS PASSADAS estreia essa semana em todo Brasil no dia 25 de janeiro. O filme é um dos maiores destaques desse começo da temporada de premiações. Produzido pela A24, o longa foi eleito o melhor filme na última edição do Gotham Awards e foi indicado em 5 categorias tanto no Independent Spirit Awards quanto no Globo de Ouro. A obra tem distribuição da California Filmes.

O filme, que tem grandes possibilidades de ser indicado ao Oscar em anúncio a ser transmitido amanhã, terça-feira, 23 de janeiro, fez sua estreia no Festival de Sundance, depois esteve na mostra competitiva do Festival de Berlim e foi o grande destaque no Gotham Awards, premiação promovida pelos produtores independentes americanos. O longa levou o troféu de Melhor Filme independente, além de ter recebido indicações de diretora estreante e atriz.

E não foram apenas esses prêmios. VIDAS PASSADAS ganhou o prêmio de Melhor Filme Independente para a Associação de Críticos de Cinema de Nova York; e melhor diretor estreante internacional no Festival de Jerusalém. Além disso, o longa figurou na lista de melhores do ano de diversos veículos de imprensa, entre os quais Indiewire, The New York Times, TIME e Vanity Fair.

No filme, Nora (Moon Seung-ah) é uma pré-adolescente na Coreia, descobrindo o amor com seu melhor amigo, Hae Sung (Leem Seung-min). Porém, eles se separam quando a família dela se muda para Toronto. Alguns anos depois, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) retomam a amizade pela internet. É só décadas depois, que se reencontrarão em Nova York, onde ela é uma dramaturga casada com um escritor, Arthur (John Magaro).

Sinopse

Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois que a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida.

Ficha Técnica

Direção: Celine Song

Elenco: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

Países: EUA, Coreia do Sul

Direção de Fotografia: Shabier Kirchner

Música: Christopher Bear, Daniel Rossen

Montagem: Keith Fraase

Gênero: Drama, Romance

Ano: 2023

Duração: 105 minutos