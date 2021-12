VÍDEO | Acidente grave em Vitória deixa dois jovens mortos e quatro feridos

today17 de dezembro de 2021 remove_red_eye170

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 17, na Av. Fernando Ferrari, em frente à UFES, resultou em duas mortes e quatro feridos. No veículo tinham seis ocupantes sem cinto de segurança.



Os jovens estavam em uma boate comemorando o aniversário de um deles e, segundo o Corpo de Bombeiros, apresentavam sinais de embriaguez.

Tudo indica que o veículo perdeu o controle quando descia a Ponte da Passagem.

As vítimas do acidente, que aconteceu por volta das 4 horas da madrugada, são Layla Costa, de 22 anos e o namorado, Diego Ferreira do Nascimento, 26. Já os feridos são Guilherme Guimarães, Daiane dos Reis, Allon Souza e Marcelo Monteiro.



Os outros feridos foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital São Lucas em estado grave e com suspeita de traumatismo craniano.