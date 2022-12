VÍDEOS | Após fortes chuvas, prefeitura de Cariacica decreta situação de emergência

O prefeito Euclério Sampaio decretou situação de emergência em Cariacica por conta das fortes chuvas que atingem o município nos últimos dias. A publicação foi divulgada em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (30).

Com a situação de emergência decretada, a administração municipal poderá fazer aquisições emergenciais sem o uso de licitação, por exemplo, além de convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta aos possíveis desastres e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar os procedimentos de assistência à população afetada.

As equipes da Defesa Civil de Cariacica estão nas ruas acompanhando a situação e monitorando áreas de risco. Em apenas uma semana foram registradas 80 ocorrências que envolvem vistorias em casas, deslizamentos de terra, quedas de árvores, entre outros. Em caso de ocorrência os munícipes podem acionar o órgão pelo número (27) 9 8831-6000 ou 199.

Nas últimas 24 horas foi registrado volume de 27 milímetros, sendo que o esperado era 30 milímetros. O volume de chuva na cidade em uma semana alcançou 270 milímetros. Em todo o mês de novembro foi registrado um acumulado de 287 milímetros.

“A Defesa Civil trabalha 24 horas por dia e está sempre de prontidão para atender possíveis ocorrências ocasionadas pelas chuvas. Pedimos atenção especial aos moradores que residem próximos às encostas. A qualquer momento basta acionar o serviço para o deslocamento imediato da nossa equipe, bem como os voluntários nos bairros que também nos auxiliam”, disse o coordenador da Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Jantorno.

Áreas de risco

De acordo com dados da Defesa Civil de Cariacica, a cidade possui 53 áreas de risco geológico que estão sendo monitoradas. A principal delas, que requer maior atenção, é a que fica na Rua Gabino Rios, em Porto de Santana. São áreas classificadas como R3 e R4, de risco alto e muito alto.

Na Rua Gabino Rios, a Secretaria de Obras (Semob) começou a limpeza do local onde aconteceu um dos deslizamentos. A área foi isolada, protegida com uma lona e está sendo monitorada. Assim que estiar, a Semob começará a fazer um muro de contenção de forma emergencial.

Ações preventivas

A Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) está nas ruas diariamente realizando ações de limpeza para minimizar o impacto das chuvas nas vias de toda a cidade. O trabalho preventivo inclui limpeza diária de canais e galerias, desobstrução de redes de drenagem, e demais ações para prevenir alagamentos em períodos chuvosos.

