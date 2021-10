VÍDEO | Após jogar copo de cerveja em policial, jornalista vai usar tornozeleira

today13 de outubro de 2021 remove_red_eye92

A jornalista N.S., de 37 anos, após ser presa em flagrante depois de jogar um copo de cerveja no rosto de um policial militar, foi liberada na tarde desta terça-feira (12). O fato aconteceu na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso.

Após uma audiência de custódia, a jornalista além de pagar uma fiança de R$ 1,1 mil, em duas parcelas, deverá usar tornozoleira eletrônica por 90 dias. E ainda ficou determinado que ela está proibida de frequentar bares e boates, devendo se recolher para casa das 22 às 6h e frequentar os Alcoólicos Anônimos durante seis meses.

Fato

O fato aconteceu na madrugada do dia 22 de setembro, terça-feira, no Bar Cerveja de Garrafa, na Praça Popular, em Cuiabá, onde os policiais estavam a serviço no local, quando a jornalista, que estava bebendo, jogou uma garrafa contra a viatura.

Com isso, os militares desceram da viatura para conversar com ela que, por sua vez, começou a desacatá-los falando: “seus policiais de merda. Meu pai é policial federal e vocês vão ver”. Em seguida a suspeita jogou um copo de cerveja na cara de um dos PM’s, cena que foi filmada por populares e que foi parar nas redes sociais.

Assim que os policiais deram voz de prisão para a mulher, que no momento estava resistindo, ela começou a chutar um deles, que acabou caindo e, de acordo com o Boletim de Ocorrência, com muito custo conseguiram imobilizá-la e levada para a Central de Flagrantes.

fonte Cáceres Notícias