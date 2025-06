VÍDEO | Carreta desgovernada causa acidente grave na BR-116, em Cândido Sales

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada de madeira provocou pânico e destruição na tarde desta quinta-feira (26), na BR-116, em Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. Câmeras de segurança e registros de motoristas flagraram o momento em que o veículo perde o controle, atinge dois carros de passeio — lançando um deles de um viaduto — e colide com outra carreta antes de despencar em um barranco.

Segundo informações preliminares, o condutor da carreta trafegava em alta velocidade quando perdeu a direção. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de feridos graves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que isolou a área e atuou no controle do tráfego.

Após o impacto, a carga de madeira foi saqueada por populares, que se aproximaram da cena mesmo com riscos estruturais e a presença das equipes de emergência.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A PRF trabalha com hipóteses de falha mecânica ou excesso de velocidade e aguarda o laudo técnico. O vídeo do acidente, amplamente divulgado nas redes sociais, gerou comoção e levantou debates sobre a fiscalização e segurança de veículos de carga nas rodovias brasileiras.