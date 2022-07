VÍDEO | CESAN descobre “gato” em fábrica de picolés e sorvetes em Piúma

Técnicos da CESAN encontraram ligação clandestina de água na fábrica de picolés e sorvetes

Será mais um crime cometido por uma fábrica de picolés e sorvetes localizada no micropolo industrial de Piúma, litoral sul do Espírito Santo?

Em 2015, a EDP Escelsa encontrou fraudes em medidores de energia elétrica na mesma fábrica, e na ocasião, a empresa foi multada e seu proprietário responsabilizado criminalmente.

E agora, no último dia 04 de julho, técnicos da CESAN ao realizarem uma verificação no hidrômetro da fábrica encontraram uma ligação clandestina de água, popularmente conhecida como “gato”.

A fraude foi identificada pela concessionária enquanto era realizada uma fiscalização, cujo objetivo é analisar a proveniência da água utilizada no estabelecimento comercial, reduzir a inadimplência e combater irregularidades nas ligações de água.

Procurada pela redação, a CESAN preferiu não comentar o caso, mas também não negou a identificação do crime. Em informações extraoficiais, funcionários confirmaram a ligação clandestina de água.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Ainda pesa em desfavor da empresa e seu proprietário, o envolvimento do mesmo em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE – Processo nº 0600003-86.2021.6.08.0017, contra o prefeito eleito da cidade, Paulo Cola e o vice-prefeito Ezequias Ferreira, sob a acusação de abuso de poder econômico e omissão de gastos eleitorais de 2020 (caixa 02) na prestação de contas, uma vez que o empresário, proprietário da fábrica de sorvetes e picolés, teria injetado dinheiro na campanha de forma indireta, por ser um declarado simpatizante da candidatura da chapa.

De acordo com a denúncia, entre outras, ele teria feito alguns “mimos” durante a campanha, como a distribuição de picolés durante as concentrações e caminhadas dos candidatos.

Na ação, os advogados pediram que fossem realizadas novas eleições no município, haja vista que as práticas de forma ilícita foram determinantes para alterar o resultado final do pleito, tendo em vista a vitória apertadíssima do então candidato Paulo Cola e o vice Ezequias Ferreira em relação ao segundo colocado na disputa – por 25 votos de diferença.

