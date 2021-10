VÍDEO | Cinco mortos e três feridos em chacina em Vila Velha

today16 de outubro de 2021 remove_red_eye51

Uma possível disputa de terras, pode ter causado no final da tarde deste sábado (16), uma chacina no bairro Darly Santos, em Vila Velha, causando, de acordo com informações da Polícia Militar, cerca de oito pessoas baleadas, sendo que quatro morreram no local e uma morreu ao dar entrada no Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Testemunhas informaram que as vítimas participavam de um churrasco.

Até o momento não foi detido nenhum suspeito.

foto e vídeo de internautas