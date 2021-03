VÍDEO | Dia 08 começa a segunda dose da vacinação contra COVID-19 para idosos acima de 90 anos em Piúma

A Prefeitura de Piúma vem informar que, a partir do dia 08 de março, vai iniciar a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus do público acima de 90 anos e, em seguida, a segunda dose para os idosos entre 85 e 89 anos.



Terminando essa etapa os próximos a serem vacinados com a primeira dose serão os idosos de 80 a 84 anos. A partir dessa faixa, as informações serão em breve divulgadas pela prefeitura.

O vídeo informativo orienta sobre as fases, doses e faixas de idades em que serão aplicadas as vacinas, além da colocação de um PANO VERDE para facilitar a identificação das casas daqueles que tomarão a primeira dose.



OBS: todas estas informações estão disponíveis nas unidades de saúde.