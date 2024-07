VÍDEOS | Funcionário de empresa terceirizada de supermercado mata colega

A noite de quarta-feira, 24, foi de terror para os presentes dentro de um supermercado em Vitória/ES. Imagens gravadas pelo circuito de videomonitoramento flagraram o momento em que o trabalhador de uma empresa terceirizada do supermercado, Luiz Henrique Leal Silva, de 30 anos, é esfaqueado por um colega.

No vídeo é possível ver a discussão no setor de hortifruti e em determinada hora o funcionário com uma faca na mão corre atrás de Luiz, que tenta escapar, mas acaba sendo esfaqueado. O suspeito, de 23 anos, se afasta no momento em que um cliente tenta impedí-lo de continuar o ato. A vítima fica caída no chão, onde acaba falecendo.

O funcionário foi preso e autuado por homicídio qualificado. Ele está no Centro de Triagem de Viana e aguarda pela audiência de custódia.