VÍDEO | Governador Renato Casagrande garante que crime organizado não mandará no Estado

11 de outubro de 2022

O governador Renato Casagrande fez um pronunciamento em rede social na noite desta terça, 11, afirmando que o crime organizado não mandará no Estado e que já foram presos 10 criminosos.

“Capixabas, nossas forças policiais não vão se intimidar com a ação do crime organizado. Prendemos já 10 criminosos. Outras prisões ocorrerão. Tudo será elucidado. Mas, é lamentável que, neste caso, adversários, no lugar de ajudar, tentem utilizar do vandalismo como combustível eleitoreiro. Já avisamos. Vamos avisar de novo. Crime organizado no Espírito Santo não mandará no Estado”, disse Casagrande.

O começo

Tudo começou na última segunda, dia 10, quando a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima de que o traficante Marujo estaria próximo à escadaria Alexandre Rodrigues, no bairro Bonfim. Assim que equipes da PM chegaram ao local foram recebidos a tiros. Momento em que Jonathan Cândida Cardoso morreu.

Ataques

Os ataques aos ônibus do Transcol, em Vitória, se deve ao fato da morte do jovem Jonathan Cândida Cardoso, de 26 anos, apontado como sendo o segurança de um dos traficantes mais perigosos e procurados pela justiça no Espírito Santo, Fernando Ferreira Pimenta (Marujo), que está foragido.

Marujo está foragido. (foto divulgação SESP)

Jonathan foi morto durante um confronto com a polícia e os ataques foram reivindicados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), que vive da venda de entorpecentes e tráfico de armas, além de aterrorizar os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé e Gurigica.

De acordo com a Polícia Civil, Marujo é fugitivo desde 2017 e tem cinco mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

fonte Folha Vitória