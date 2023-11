VÍDEO | Homem alcoolizado empina moto, tenta fugir, mas é preso em Vila Velha

today28 de novembro de 2023 remove_red_eye83

Flagrante aconteceu durante patrulhamento preventivo no bairro Soteco

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por agentes da Guarda de Vila Velha, durante patrulhamento preventivo no bairro Soteco, na tarde desta segunda-feira (27), enquanto realizava manobras proibidas com a moto que pilotava.

Ao empinar a motocicleta no meio de uma via de grande circulação de veículos e pedestres no bairro Soteco, o suspeito percebeu que os agentes flagraram a manobra e empreendeu fuga. A equipe da moto patrulha iniciou o acompanhamento. No trajeto o fugitivo quase colidiu contra um trator que estava realizando uma obra da prefeitura de drenagem, colocando os operários da obra e a própria vida em risco.

O acompanhamento terminou após várias ordens de parada ignoradas e a intervenção dos guardas, no bairro Jardim Guadalajara.

Na Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada, o homem disse que fugiu da abordagem porque estava sob efeito de álcool, consumido em uma festa que ele havia acabado de sair.

Foi realizado o teste de bafômetro no indivíduo que constatou o consumo de álcool. O teste apontou 0.38%, superando os 0,06% previstos em lei.