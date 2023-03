VÍDEO | Irmã de igreja chega em casa e flagra marido com outra no sofá

Um vídeo com imagens polêmicas começou a circulando nas redes sociais nesta terça-feira, dia 10, e que está dando o que falar na web.

De acordo com o site No Amazonas é Assim, a esposa obreira havia ido para o culto com a filha, no entanto faltou energia na igreja e ela teve que voltar mais cedo para casa. Quando chegou em casa flagrou o marido transando com a vizinha no sofá.

Nas imagens é possível ver o momento em que a irmã chega em casa e pega o marido com a outra e diz: “Tá vendo que eu não sou surtada, Rafael? Deus não gosta de nada mal feito, gente!” enquanto os dois se vestiam.