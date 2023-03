VÍDEO | Ladrão sai rindo após tentar assaltar idosa de muletas em Vila Velha

Um homem que estava passando de bicicleta no bairro Itapuã, em Vila Velha, tentou assaltar uma idosa de 78 anos, no último dia 11 de março, mas acabou não conseguindo levar o cordão de ouro dela e ainda deixou o local rindo. Com isso o indivíduo deixou a vítima traumatizada.

Nas imagens é possível ver a idosa andando pela calçada com muletas quando foi abordada pelo homem, que tenta arrancar o cordão do pescoço dela, mas não consegue levar, mesmo arrebentando o objeto.

Muito abalada, algumas pessoas ajudaram a idosa, que disse morar há 32 anos na região e nunca aconteceu esse tipo de coisa com ela.