VÍDEO | Luan Santana brinda “MORENA” como hit número 1 nas rádios

today13 de setembro de 2021 remove_red_eye72

A canção, lançada há dois meses, foi a mais tocada do Brasil na semana passada

O primeiro single de Luan Santana pela nova gravadora Sony Music, lançado há dois meses, “MORENA” levou o nome do artista à liderança nas rádios de todo o Brasil na semana passada, com 2886 execuções, em uma pesquisa realizada pela Crowley (que monitora as músicas mais tocadas). Soma-se a este fato o destaque em todas as plataformas digitais: no Youtube, ultrapassou a marca de 96 milhões de views e 69 milhões de plays no Spotify. E tem mais: o sucesso ecoa até do outro lado do Atlântico. Em Portugal está na sexta posição no iTunes e número 1 no Youtube.



“Todo este sucesso agradeço ao meu público, que sempre me incentiva a criar mais e mais. ‘Morena’ é uma daquelas surpresas felizes. Não vejo a hora de voltar aos shows e fazer um quadro com esta música, interagindo com as fãs. Ser número um nas rádios, num mercado tão competitivo, é motivo de muita comemoração”, afirma Luan Santana, que assina a autoria da canção com Shylton Fernandes, Diego Barão, Lucas Santos e Breno Lolli.



Além das grandes posições nas plataformas digitais, vale destacar também que o cantor entrou na Billboard no ranking das 100 músicas mais tocadas em todos os territórios do Planeta. Com a superprodução dirigida por Bruno Ilogti, um renomado profissional do cenário musical, Luan Santana entregou ao público um clipe cinematográfico com participação especial da modelo internacional Natalia Barulich, tendo como resultado conquistas insuperáveis.