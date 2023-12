VÍDEO | Marcelinho Carioca é encontrado e levado para delegacia

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) confirmou, na tarde desta segunda-feira (18), que o ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca, que estava desaparecido desde ontem (17), foi encontrado. O ex-jogador presta depoimento na sede da Delegacia Antissequestro (DAS), no Centro da capital paulista.

Mais cedo, a secretaria havia informado que dois suspeitos de participação no desaparecimento do jogador foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Chegaram à delegacia diversos veículos da polícia com possíveis suspeitos.

A hipótese é de que Marcelinho tenha sido sequestrado após participar de um show em Itaquera, na noite de domingo (17). Segundo informações preliminares e que ainda estão sob investigação, os sequestradores teriam conseguido retirar pelo menos R$ 30 mil das contas do atleta.

Mais cedo, um vídeo feito pelo jogador foi postado nas redes sociais em que ele dizia que havia sido sequestrado por um homem após ter saído com a esposa do suspeito.

No vídeo, o ex-atleta aparece com um olho roxo, dizendo. “Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada e o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O”, disse ele.

A polícia, no entanto, ainda investiga o vídeo, inclusive a possibilidade de que o ex-jogador tenha sido coagido pelos sequestradores a gravá-lo.

fonte Agência Brasil