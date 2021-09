VÍDEO | Polícia Militar apreende drogas em moto que faz delivery

Na tarde da última sexta-feira, 10, a Polícia Militar de Linhares, norte do Espírito Santo, encontrou em um compartimento usado para fazer delivery seis tabletes de maconha que pesavam 4 Kg, 146 buchas da mesma droga, além de material para embalo, cinco celulares e uma faca.

A ação foi realizada no contorno do bairro Araçá e uma mulher e três homens foram conduzidos para a delegacia: Wiglas dos Santos Morais, conhecido como Xuxa, de 27 anos; Átila Firmino Dias, 20 anos; Clébio Pessoa dos Santos, o Bim, 35 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto; e E.C.S., 29 anos, apontada como usuária.

Detalhes

O fato começou no bairro Schell, onde a equipe policial observou os três indivíduos, sendo que dois deles estavam em uma moto, que estava com uma caixa vermelha, e outro na calçada. Através do retrovisor da viatura, um dos policiais viu um dos indivíduos sinalizando para o outro e com isso resolveram retornar.

Durante uma revista na caixa personalizada que faz delivery encontraram uma sacola com as drogas, que seriam comercializadas pelos indivíduos.

Em um beco na região da abordagem, em uma casa abandonada, foi encontrada uma caixa de sapato com mais maconha.

Os materiais foram apreendidos e entregue à Polícia Civil.