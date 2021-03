VÍDEO | Prefeito de Piúma faz pronunciamento em rede social sobre medidas para o Risco Alto no município

O prefeito de Piúma, Paulo Cola, fez um pronunciamento em sua rede social na tarde deste domingo (14) informando a população piumense que, a partir de amanhã, dia 15 de março, começa a valer as medidas protetivas para o Risco Alto do Covid-19.

“É importante que isso fique bem claro. As medidas preventivas adotadas são necessárias para salvar vidas. O objetivo de todos nós, enquanto governo, enquanto cidadãos, é proteger as pessoas para que mais vidas não sejam perdidas”, disse o prefeito no vídeo.



Texto da postagem na rede social:

“Atenção! Voltamos para o grau de risco alto. Já estamos na marca de 52 mortes, número este que tende a crescer se as medidas de prevenção e proteção não forem tomadas. Muitos absorvem esses números como somente números, esquecemos que eles representam histórias de vidas, muitos sonhos, são mães, pais, tios, avós e amigos. Temos que recuperar nossa empatia perante essas notícias, com medidas simples diárias, que já estão decoradas: Uso de máscara, uso de álcool em gel, evitar aglomeração e sair de casa só se for necessário. Trabalhemos juntos para que nosso município deixe o risco alto, rumo a diminuição de casos e de vidas perdidas. Fazer a sua parte é mais que obrigação, é preservar a vida!”

Assista o vídeo: