VÍDEO | Vereador Edinho ED+ declara que é pré-candidato a prefeito de Anchieta

today15 de maio de 2024 remove_red_eye94

O vereador Edinho ED+ (MDB) declarou na sessão da Câmara Municipal que ocorreu na última terça-feira, 14, que é pré-candidato a prefeito de Anchieta nas próximas eleições. E na manhã desta quarta-feira, 15, voltou a confirmar. Com isso a cidade passa a ter 7 pré-candidatos disputando a vaga para o Executivo municipal.

Em sua fala Edinho ainda disse que tem uma boa relação com todos os outros pré-candidatos e que o diálogo é muito importante na construção de propostas para Anchieta.

“Diante de todo cenário dentro do município, eu, Edinho, coloco também meu nome como pré-candidato a prefeito de Anchieta em 2024. Respeitando e, acima de tudo, enaltecendo a importância do diálogo com os outros pré-candidatos, e nós temos uma boa relação com todos. Se nós temos uma boa relação é sinal que também esses colegas enxergam a gente como uma ponte de facilitador de diálogo. Posicionamento político eu sempre tive, não tenho medo de ousar, fazer diferente, sobretudo com responsabilidade”, disse Edinho.