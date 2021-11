VÍDEOS | Cães em situação de maus-tratos são resgatados em Viana

today9 de novembro de 2021 remove_red_eye82

Uma ação em conjunto das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Saúde e Defesa Social de Viana, com a Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos contra Animais da Assembleia Legislativa, constatou serem verídicas denúncias recebidas sobre dois cães em situação de maus-tratos, no bairro Canaã, em Viana.

Ao chegar ao local, nesta terça-feira (09), a equipe constatou a presença de duas cadelas, uma de nove anos e outra de 4 anos. Uma das cadelas, mestiça da raça Shitzu e Poodle, que atende pelo nome de Sophia, estava em condições extremas de maus tratos, fato que foi verificado durante a inspeção, onde a mesma se encontrava em estado de caquexia avançado, possível fratura de mandíbula, grande quantidade de secreção purulenta na região da boca, face e cabeça, apresentava estado severo de desidratação, mucosas pálidas e presença de ectoparasitas. A outra cadela, sem raça definida, que atende pelo nome de Kate, com aproximadamente 9 anos, apresentava estar visivelmente saudável.

A ajuda médica ao animal foi realizada pela médica veterinária da Prefeitura Municipal de Viana, Ana Lúcia Zanotti Spadeto Arçari, e as demais atuações feitas pela Auditora Fiscal do Meio Ambiente, Walquíria Vieira Dias Gava. Além disso, os guardas municipais de Viana, Yan e Boldt, acompanharam a ação.

“Os dois animais foram recolhidos. A cadelinha de 4 anos foi encaminhada rapidamente para o Rancho Bela Vista, no município da Serra, e o outro animal não aparentava estar com a saúde debilitada, mas foi encaminhado para avaliação de um veterinário em Campo Grande”, explicou Walquíria.



Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Ao chegar no local a CPI se deparou com o animal em condição deplorável. “A cadela estava apodrecendo em vida, muito suja, fedendo, com a face necrosando, infecção nos olhos e com a mandíbula quebrada. A situação do animal era de cortar o coração. A cadela de nome Sophia, de aproximadamente 4 anos, estava em um ambiente insalubre como foi constatado pela médica veterinária da Prefeitura Municipal de Viana, Ana Lúcia Zanotti Spadeto Arçari, que nos deu apoio na operação”, declarou a deputada Janete de Sá.

Diante do que foi constatado, a CPI acompanhada da Auditora Fiscal do Meio Ambiente, Walquíria Vieira Dias Gava, e agentes da Guarda Municipal de Viana, foram até o local de trabalho da tutora, uma cozinheira de 44 anos. Ela foi detida e conduzida para a delegacia de Campo Grande, em Cariacica. Na delegacia ela afirmou ao servidor da CPI, Juarez Lima, que cuidava do animal. Ela foi questionada porque não doou os animais para os protetores que foram a residência tentar resgatar a cadela de nome Sophia e não respondeu a pergunta.

A cadela vítima de maus-tratos foi encaminhada para atendimento em uma clínica veterinária.

A Lei vigente em nosso país prevê reclusão de dois a cinco anos para quem pratica crime de maus-tratos.

As denúncias devem ser encaminhadas à CPI pelo e-mail: [email protected]