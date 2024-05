VÍDEOS | CPI faz diligência e encontra 13 cachorros em apartamento na Serra

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, esteve em um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, para apurar denúncia de excesso de animais e agressão a eles em um apartamento.

A equipe da CPI esteve no local junto com a equipe de bem-estar animal da Prefeitura do município e a Polícia Militar, e constatou que havia 13 cachorros sendo criados em um apartamento de espaço reduzido para a quantidade de animais.

A CPI recebeu a denúncia por meio de um vídeo, que mostra um adolescente tentando apartar a briga entre os cachorros com agressão. A deputada alerta para a necessidade de retirar os cachorros do ambiente:

“São muitos animais, nenhum é castrado e foram se procriando. Vivendo dessa forma, estão em uma situação de vulnerabilidade. A qualquer momento pode haver uma briga e algum deles vir a óbito. Do ponto de vista da água e do alimento não parece haver problema, mas eles não podem viver nesse aprisionamento, com acúmulo de animais”, afirma a deputada.

Dez animais adultos foram levados pela prefeitura para um hospital veterinário. Uma fêmea que pariu há poucos dias e os dois filhotes vão ficar aos cuidados de uma protetora de animais, por enquanto. Assim que estiverem em condições adequadas, todos serão encaminhados para adoção.

