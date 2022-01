VÍDEOS | Deslizamento de terra em Ouro Preto destrói casarões históricos

Na manhã desta quinta-feira, 13, o deslizamento de uma encosta em Ouro Preto, Minas Gerais, a 100 km de Belo Horizonte, atingiu casarões históricos do século XVIII da Prefeitura de Ouro Preto, próximos ao Centro de Convenções da Universidade Federal e a praça da Estação. O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico.

De acordo com a Defesa Civil, a casa histórica conhecida como Solar Baeta Neves, patrimônio tombado, ficou destruída, mas ninguém se feriu. Ainda há uma instabilidade do talude no local e se houver outro desmoronamento pode atingir um hotel e um restaurante.

Neri Moutinho, coordenador da Defesa Civil, afirmou que o deslizamento foi de grande proporção e o solo estava encharcado por causa da chuva dos últimos dias.



Todas as pessoas foram evacuadas de suas residências.



