VÍDEOS | Prefeitura de Viana decreta estado de calamidade após fortes chuvas

Prefeitura de Viana decreta estado de calamidade após fortes chuvas

Devido às fortes chuvas que atingiram o município nas últimas 24 horas, a Prefeitura de Viana decreta estado de calamidade pública na cidade.

Nas últimas 24 horas, o município recebeu mais de 146,8 mm de chuva, superior ao estimado para o período. Por conta disso, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) já foi estabelecido e o município, por meio do Comitê Municipal de Proteção e Defesa Civil, está em alerta para socorro, assistência e restabelecimento, de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre.

Por conta do decreto de calamidade, escolas da rede municipal tiveram aulas suspensas. Órgãos da administração pública estão voltados ao atendimento de comunidades atingidas pelas chuvas e foram instituídos 17 pontos de abrigos em unidades escolares da cidade.

O prefeito Wanderson Bueno destaca que a Defesa Civil está a postos monitorando áreas de risco.

“Estamos mobilizando várias equipes para ajudar as pessoas que estão em área de risco e desalojadas. As equipes de Defesa Civil estão dando apoio às famílias que precisam de ajuda, encaminhando-as para um local seguro”, comunicou o prefeito.

Ações

Desde a última quinta-feira (24), a Prefeitura de Viana, por meio das secretarias de Defesa Social (SEMDES), Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS) e Agricultura (SEMAG), segue realizando serviços de manutenção, reparos e vistorias em diversas áreas da cidade em resposta aos danos causados pelas chuvas.

A SEMOPS tem feito ações diárias de recapeamento asfáltico nos buracos que surgiram em ruas e avenidas em todos os bairros da cidade, para minimizar o efeito causado pelas chuvas. O trabalho constante da equipe se estendeu à desobstrução de bueiros, limpeza de rios e córregos e a retirada de entulhos, lixos e árvores que caíram em córrego, impediam o escoamento das águas pluviais.

Além disso, a equipe atuou na desobstrução da BR-262, que teve uma de suas vias interditada após ser atingida por um deslizamento de terra. Com apoio de máquinas, as árvores e lama que cobriam a via foram retiradas.

Os agentes da Defesa Civil realizaram vistorias nos bairros de Areinha, Campo Verde, Morada de Bethânia, Vila Bethânia, Tanque e Coqueiral de Viana para conferir o cenário de cada local.

A SEMAG também mobilizou equipes na área rural da cidade. Foram feitas limpezas de canais, desobstrução e recuperação de estradas em diversas regiões. As ações são realizadas com uso de patrol e tratores nas localidades de Peixe Verde, Carioca, Santa Clara, São Rafael, Perobas, Formate e São Paulo de Biririca.

“O Poder Público trabalha monitorando e antecipando as soluções para minimizar ou até impedir situações que afetem o morador. Mesmo aquelas em médio prazo, como a parceria com o Governo do Estado para macrodrenagem dos rios Formate e Santo Agostinho, que estão em curso”, disse Bueno.

Pontos de abrigo

A Prefeitura de Viana atuou, de forma rápida, para prestar apoio às comunidades atingidas por desastres causados pelas chuvas nos últimos dias. Abrigos para atendimento foram instituídos para atender a população.

Confira os pontos de abrigo para população, em cada região da cidade:

# BAIRRO PONTO DE ABRIGO ENDEREÇO 1 VIANA CENTRO CMEI PROFESSORA BILUCA RUA ALVIMAR SILVA, 81 – VIANA SEDE 2 BOM PASTOR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RUA GARCIA LORCA, 09 – BOM PASTOR 3 RIBEIRA UBS DA RIBEIRA (ANTIGA ESCOLA) RUA CASTORINA RODRIGUES SIQUEIRA, 27 – RIBEIRA 4 UNIVERSAL EMEF ADAMASTOR FURTADO RUA GOIAS, S/N – UNIVERSAL 5 CANAÃ EMEF FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA AV. RESPLENDOR, 32 – CANAÃ 6 PRIMAVERA EMEF DR. ARCILIO TONONI RUA TEREZINHA PEREIRA ABRANCHES, Nº 21 – PRIMAVERA 7 MARCÍLIO DE NORONHA CMEI CALYPIO SIQUEIRA ROCHA RUA OSASCO, S/N QD. 50 – MARCILIO DE NORONHA 8 VILA BETHÂNIA CMEI MARIA DE LOUDES COUTINHO PASSOS (MATRIZ) RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 323 – VILA BETHÂNIA 9 NOVA BETHÂNIA CMEI MANOEL EVÊNCIO DE OLIVEIRA RUA PRINCIPAL, S/N NOVA BETHÂNIA 10 AREINHA EMEF EUZÉLIA LYRIO RUA ANETE MARIA DE BARROS, S/N – AREINHA 11 ARLINDO VILASCHI EMEF DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES RUA TUPINAMBAS, S/N NOVA BETHÂNIA 12 CAXIAS DO SUL / SOTECO EMEF SOTECO AV. JOSÉ ACASSIO FERREIRA, S/N – SOTECO 13 CAMPO VERDE EMEF PROF.ª DIVANETA LESSA DE MORAES (CAIC) RUA C, S/N – CAMPO VERDE 14 MORADA DE BETHÂNIA EMEF PROF.ª DIVANETA LESSA DE MORAES (CAIC) RUA C, S/N – CAMPO VERDE 15 JUCU / NOVA BELEM CMEI MARIA DA PENHA DE CASTRO NOVAES RUA NOSSA SENHORA DE BELÉM, S/N – JUCU 16 IPANEMA EMEF ALVIMAR SILVA RUA 27, S/N – IPANEMA 17 INDUSTRIAL CMEI IZABEL MERCHER HELMER RUA CHAVIER, S/N – S/N – INDUSTRIAL

