VÍDEOS | Pedófilo sequestra menina de 12 anos e é flagrado carregando vítima em mala

Pedófilo sequestra menina de 12 anos e é flagrado carregando vítima em mala

Daniel Moraes Bittar, suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos em Brasília/DF, foi flagrado levando a garota para seu apartamento, na Asa Norte, dentro de uma mala. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Ele, que tem 42 anos, foi preso na última quarta-feira, 28. Uma mulher suspeita de ter participado do crime também foi detida.

De acordo com a polícia, a criança estava seminua deitada em uma cama, os pés algemados e com diversas escoriações pelo corpo. Ela tinha sido levada de Luziânia, Jardim Ingá, para o apartamento do criminoso, em Brasília, e foi levada para um hospital com sinais de violência sexual.

A polícia encontrou na residência de Daniel uma garrafa de clorofórmio, duas máquinas de choque, uma fita usada para amarrar pessoas, medicamentos, objetos sexuais: vibradores, máquina fotográfica, cartões de memória, mala, DVD’s e revistas de conteúdo pornográfico.

O pedófilo chegou a dizer que faria da menina uma “escrava sexual” e que teria filmado a garota enquanto acariciava os órgãos genitais dele. A gravação teria sido enviada para a mulher que participou do crime.

Sequestro

A menina foi abordada por Daniel quando estava a caminho da escola, por volta das 12:30h. Ele dirigia um Ford EcoSport preto e obrigou a garota a entrar no carro dele.

A mulher, que também estava participando da ação, parou perto da Cidade Ocidental/GO, e dopou a criança e a colocou dentro de uma mala.

Localização

O tio da vítima, que trabalha na polícia de Goiás, por volta das 18h, acionou o Serviço de Inteligência e refez os caminhos da menina desde que saiu da escola.

Próximo à casa da família, policiais encontraram câmeras de segurança que mostraram o veículo descrito por testemunhas.

No local descoberto, militares subiram até o apartamento do suspeito, que estava de cueca e, após ser questionado sobre o carro de quem seria uma mochila encontrada no veículo dele, o suspeito acabou confessando ter sequestrado a garota.

