Vigilância Sanitária de Cariacica faz alerta sobre venda e uso de pomada para cabelos

today10 de março de 2023 remove_red_eye56

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) faz um alerta em relação ao uso de pomadas para modelar e trançar cabelos. Há um mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu as pomadas para modelar cabelos no Brasil, mas elas continuam à venda em vários estabelecimentos e na Internet.

A Vigilância Sanitária municipal também orienta a suspensão do uso por parte dos salões de beleza, barbearias e da comercialização em todo o território municipal, e solicita à população que já adquiriu os produtos que não use o cosmético.

Na prática, esse tipo de produto destinado a trançar e modelar os cabelos deveria entrar em contato somente com o couro cabeludo. No entanto, a substância pode escorrer, entrando em contato direto com os olhos do consumidor. Os efeitos indesejáveis graves relatados são perda temporária da visão, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

A Vigilância Sanitária faz as seguintes recomendações:

Consumidores

– Não use ou adquira esses produtos.

– Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.

– Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.

– Em caso de qualquer efeito indesejado, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você e notifique o caso à Anvisa por meio deste link.

Profissionais, salões e comércio em geral

– Não utilizem esses produtos em nenhum cliente.

– O manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores.

– Não comercialize esses produtos enquanto a medida estiver em vigor.

– Não existe determinação de recolhimento de todos os produtos no momento, mas eles devem ficar separados e não devem ser expostos ao consumo ou uso.

Profissionais de saúde

Ao realizar atendimento de pacientes com quaisquer efeitos indesejáveis à saúde, supostamente relacionados com o uso de produtos do tipo, notifique o caso à Anvisa clicando aqui.

foto Agência Brasil