Vila Velha alerta MEIs sobre golpes com falsas mensagens de cancelamento de CNPJ

12 de janeiro de 2026

A Vila do Empreendedor de Vila Velha está alertando microempreendedores individuais (MEIs) da cidade, sobre um novo golpe que vem circulando por SMS e WhatsApp. Criminosos estão enviando mensagens falsas aos MEIs, informando sobre o cancelamento do seu CNPJ por falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).



O texto da mensagem é sempre alarmista: fala em suspensão do CNPJ, impõe prazo final para “regularização urgente” e ameaça com cancelamento definitivo do MEI.



Para dar “verniz de verdade”, os golpistas usam o número real do CNPJ da própria vítima, logomarca do “Gov.br” e links que pedem confirmação ou atualização de dados. Detalhe que entrega a farsa: os números de contato vêm, em geral, do exterior – principalmente dos Estados Unidos.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha (em exercício), Luiz Eduardo Dalfior, reforça que isso é “puro golpe”: simples, mas perigoso.



“A Receita Federal não faz cobrança nem envia notificações por SMS ou WhatsApp. Qualquer mensagem desse tipo deve ser ignorada. O objetivo dos golpistas é roubar dados pessoais e induzir o pagamento de boletos falsos”, alerta.



A diretora da Vila do Empreendedor de Vila Velha, Danielle de Deus, orienta o MEI para que só utilize canais oficiais na hora de consultar ou regularizar sua situação.



“Toda verificação deve ser feita exclusivamente pelo Portal do Empreendedor, pelo e-CAC da Receita Federal ou pelo Aplicativo MEI. Esses são os únicos meios seguros. Qualquer link recebido fora desses canais é motivo de desconfiança”, destaca.



Já a Receita Federal recomenda o uso do App MEI, que hoje é a forma mais prática e segura para acompanhar a situação do CNPJ, emitir o DAS, consultar débitos e manter as obrigações em dia sem sustos, sem armadilhas e sem cair em conversa de golpista.



Então, se o microempreendedor receber mensagem com ameaça, prazo curto e link milagroso, deve deletar e fazer o bloqueio de quem mandou a mensagem. Caso seja necessário, pode procurar a Vila do Empreendedor.



Vila do Empreendedor

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Endereço: Subsolo “A” – Boulevard Shopping (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica)

Telefone/ WhatsApp: (27) 3149-7352.