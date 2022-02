Vila Velha amplia horário de funcionamento das farmácias das Unidades de Saúde

As farmácias das Unidades de Saúde de Jaburuna e da Barra do Jucu vão estender o horário de funcionamento aos sábados e domingos. Agora, o atendimento vai funcionar de 7h às 19h.

Essa mudança tem por objetivo atender a população que foi assistida pelos serviços de Urgência e Emergência, com medicamentos prescritos, iniciando o tratamento de forma imediata, uma vez que os pacientes terão acesso às medicações de maneira integral e contínua.

Além disso, o livre acesso é disponível para qualquer cidadão que precisar de atendimento farmacêutico ou de seus auxiliares, no final de semana, no horário de 7h às 19h. Uma equipe de profissionais especializados estará à disposição para trabalhar em prol do uso racional de remédios e conscientizar a todos sobre a importância do tratamento medicamentoso prescrito.



Dessa forma, se fortalece a Política de Assistência Farmacêutica Municipal, que garante a retaguarda aos serviços de Urgência e Emergência e amplia a oferta de serviços do nível primário de atenção à saúde.



foto Adessandro Reis