Vila Velha avança na modernização e no equilíbrio da gestão fiscal

9 de janeiro de 2026

Em Vila Velha, a gestão do dinheiro público é pautada pela responsabilidade e pelo compromisso com a boa governança. Sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo – e com a atuação técnica e diligente da equipe da Secretaria de Finanças –, o município vem avançando de forma consistente na modernização da gestão fiscal, adotando práticas mais eficientes, transparentes e alinhadas às melhores diretrizes da administração pública.



Os números confirmam o impacto positivo desse processo. Em apenas cinco anos, o orçamento municipal quase dobrou, saltando de R$ 1,233 bilhão em 2021, para R$ 2,4 bilhões, em 2026. O avanço não foi resultado de aumento de impostos, mas de uma gestão eficiente, com controle rigoroso das finanças e maior capacidade de investimento em infraestrutura e políticas públicas.



O desempenho da atual gestão elevou Vila Velha ao topo dos rankings nacionais de confiabilidade contábil e fiscal. O município conquistou o 1º lugar nacional e regional (Sudeste) no 3º Prêmio de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pelo Tesouro Nacional e também recebeu a classificação “Triplo A” – além da nota “A+” – no ranking de Capacidade de Pagamento (Capag) do Ministério da Fazenda.



Terceira melhor gestão pública do Brasil

O reconhecimento extrapolou a esfera técnica e ganhou projeção nacional com o Prêmio Band Cidades Excelentes, que destacou Vila Velha como a terceira melhor gestão pública do Brasil entre os municípios com mais de 500 mil habitantes. Esse resultado consolida a cidade como referência nacional em responsabilidade contábil e fiscal, transparência e qualidade administrativa.



Ao combinar tecnologia, transparência e justiça tributária, o município ampliou a eficiência e a celeridade dos serviços públicos, além de fortalecer sua proximidade com os cidadãos. Entre as principais inovações destaca-se a modernização dos sistemas de gestão tributária e fiscal, com a implantação de soluções digitais próprias e integradas, que tornaram os processos administrativos da Prefeitura mais ágeis, seguros e transparentes.



Essas inovações possibilitaram a automação de rotinas, o cruzamento inteligente de dados, a ampliação da capacidade de fiscalização e a redução significativa da burocracia, gerando maior eficiência administrativa, melhor atendimento ao contribuinte e maior justiça fiscal, sem aumento da carga tributária.



Recadastramento imobiliário

Outra ação estratégica foi o recadastramento imobiliário, fundamental para a construção de uma base de dados mais precisa sobre as características dos imóveis do município. A iniciativa permitiu a atualização do censo imobiliário de Vila Velha, aprimorou o planejamento urbano e estreitou a relação entre o fisco municipal e os contribuintes, com reflexos positivos na equidade tributária e na gestão das receitas públicas.



A Prefeitura de Vila Velha segue avançando na modernização da gestão pública, por meio de iniciativas que reduzem a burocracia, ampliam a eficiência administrativa e melhoram o ambiente de negócios no município. As ações fazem parte de uma estratégia integrada de inovação, uso de tecnologia e melhoria contínua dos serviços prestados à população.



Ações de modernização

Entre as ações de modernização implementadas pelo município está o serviço Empreendedor Online, que simplificou e acelerou o processo de abertura de novas empresas, facilitando a vida de quem deseja investir e gerar empregos na cidade.



Outro avanço importante foi a integração do município ao sistema “Simplifica”, do Governo do Estado, o que conectou órgãos municipais e estaduais, dando celeridade aos procedimentos administrativos e tornando-os mais assertivos e eficazes.



Pix para pagamento de impostos

Vila Velha também se tornou a primeira cidade do Espírito Santo a adotar o Pix para o pagamento de tributos municipais, inaugurando uma nova lógica na administração pública. A iniciativa trouxe benefícios imediatos, como a redução de filas, o fim da papelada e a diminuição do tempo de espera dos contribuintes.



De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo, a modernização da gestão fiscal de Vila Velha é essencial para promover desenvolvimento com responsabilidade.



“Uma gestão fiscal eficiente e moderna é a base para ampliar investimentos, impulsionar o desenvolvimento e cuidar das pessoas. Utilizamos a tecnologia para facilitar a vida da população e assegurar que cada real arrecadado em Vila Velha seja aplicado com responsabilidade, transparência e controle cada vez maiores”, afirmou.



Justiça tributária

Para promover justiça tributária, a Secretaria Municipal de Finanças ampliou os canais digitais de atendimento, ofereceu serviços online de parcelamento de débitos, agendamento eletrônico e reforço no atendimento ao contribuinte, por meio do “Call Center”, o que proporcionou mais comodidade, agilidade e eficiência no serviços prestados aos cidadãos.



Já no campo da fiscalização, Vila Velha passou a utilizar ferramentas modernas como o “ContÁgil Lite”, da Receita Federal, e a DCVV – Declaração de Comunicação de Verificação de Valores –, que atuam de forma preventiva, estimulando a regularização voluntária de pendências fiscais e reduzindo a aplicação de penalidades, sempre com foco na transparência e na conformidade tributária.



Segundo a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates, a prioridade da atual gestão é aprimorar a arrecadação municipal por meio da eficiência, da modernização e da justiça fiscal, sem qualquer aumento de impostos.



“Modernizar a gestão fiscal é promover justiça tributária. Com dados atualizados, uso de tecnologia e diálogo com a população, ampliamos a arrecadação sem elevar tributos, tornando o sistema mais equilibrado e transparente”, destacou.



Outros avanços

Nesse contexto, o município avançou ainda mais ao qualificar a apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) – indicador essencial para o cálculo dos repasses de ICMS –, e ao implementar o sistema “CIGA”, voltado ao monitoramento das empresas optantes pelo Simples Nacional.



A reestruturação da equipe de Vistoria Fiscal, aliada ao mapeamento digital completo do território vilavelhense, completou o trabalho do cadastro imobiliário fiscal do município.



Contabilidade de custos

A implantação da Contabilidade de Custos, desenvolvida em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), foi mais um passo estratégico. A iniciativa permitiu à gestão conhecer, com maior precisão, o custo real de cada serviço público prestado à população, o que qualificou o planejamento e a tomada de decisões.



Modernização do Código Tributário

A modernização do Código Tributário Municipal também faz parte desse conjunto de avanços. O processo envolveu a elaboração e a aprovação de 10 novas leis tributárias que ampliaram a clareza das normas, reforçaram a segurança jurídica e alinharam a legislação tributária à realidade econômica do município.



“Em Vila Velha, a gestão fiscal deixou de ser apenas um tema técnico e passou a ser uma ferramenta de confiança para a conquista de bons resultados. Isso demonstra que, quando o dinheiro público é bem administrado, a cidade avança e o futuro acompanha”, concluiu a secretária municipal de Finanças, Adinalva Prates.

foto Adessandro Reis