Vila Velha bate recorde de abertura de empresas no estado em 4 anos

27 de janeiro de 2025

Entre 2021 e 2024, Vila Velha foi a cidade capixaba que registrou a abertura do maior número de novas empresas, superando todas as outras cidades do Espírito Santo neste quesito. Os números são impressionantes: 29.357 novos empreendimentos se estabeleceram em Vila Velha, colocando a cidade em um patamar de excelência no cenário empresarial do Estado.

Esse feito inédito e histórico reflete uma gestão municipal voltada para o empreendedorismo, a desburocratização e a agilização dos procedimentos administrativos para a formalização de novos negócios.

Na Grande Vitória, no período de 2021 a 2024, depois de Vila Velha com 29.357, aparecem Serra, 28.893; Vitória, 21.736 e Cariacica, 17.230 empresas abertas.

Segundo dados do portal “Mapa das Empresas”, do Governo Federal, o saldo positivo de novos negócios consolidou Vila Velha como o líder estadual em criação de empresas, com um crescimento notável nos últimos quatro anos. Ao longo deste período, o município obteve o maior número de novas empresas abertas e também assumiu a liderança do ranking estadual em empresas ativas, com 75.753 CNPJs em plena atividade.

Na sequência desse ranque, depois de Vila Velha, aparecem Serra com 70.163, Vitória com 62.412 e Cariacica com 42.413 CNPJs em plena atividade.

Os números são um reflexo da melhoria do ambiente de negócios que a administração municipal conseguiu construir ao longo deste curto espaço de tempo.

“O avanço de Vila Velha no empreendedorismo não é fruto do acaso. Nossa gestão promoveu uma série de medidas que facilitaram a vida dos empreendedores. Também surpreendemos em nossa evolução no Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-ES. Em 2021, nossa nota no programa era de 4,8 e em 2024, saltamos para 9,8 pontos, evidenciando a transformação em nosso ambiente de negócios”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.

O chefe do Executivo canela-verde também faz questão de ressaltar que a Prefeitura reduziu drasticamente o tempo médio necessário para se abrir uma empresa na cidade: caiu de 36 horas para menos de 6 horas, oferecendo aos empresários mais agilidade e eficiência aos processos internos de licenciamento e emissão de alvarás.

Por esta razão, Vila Velha superou todos os municípios da Grande Vitória e também se tornou, atualmente, líder estadual em número de Microempreendedores Individuais (MEIs) em atividade: 44.763.

Depois de Vila Velha, vem a Serra com 43.763; Vitória, 26.466 e Cariacica com 27.786 MEIs em atividade nas cidades.

“O grande número de novas empresas abertas em Vila Velha está diretamente relacionado ao fortalecimento da economia local. A cidade não apenas se consolidou como um pujante polo empresarial, mas também como um motor de geração de emprego e renda, o que impactou positivamente no aumento de arrecadação, possibilitando assim mais investimentos, obras e serviços para a nossa população”, acrescentou o prefeito.

Para Luiz Eduardo Dalfior, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (em exercício), o crescimento do número de novas empresas abertas em Vila Velha não é um fenômeno isolado e, sim, o resultado de um trabalho focado na criação de um ambiente de negócios mais promissor e mais favorável à captação de novos investimentos.

“O crescimento do número de novas empresas em Vila Velha vem sendo puxado pela melhoria do ambiente de negócios da cidade, pela confiança da classe empresarial na gestão municipal, pela segurança jurídica garantida pelo município e também pela redução da burocracia e simplificação dos procedimentos administrativos para a abertura de novos empreendimentos”, frisou Dalfior.

E ele completou: “Desta forma, Vila Velha – com sua vibrante atividade econômica e visão voltada para o futuro –, continua a consolidar seu status de cidade empreendedora que serve como modelo para todo o Estado e que se projeta, ainda, como o polo de inovação e desenvolvimento econômico mais promissor do Espírito Santo, abrindo caminho para novas conquistas e maior crescimento nos próximos anos”.