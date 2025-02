VILA VELHA | Carnaval da Barra do Jucu reacende seu brilho, confira a programação

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye60

Após muita luta e entrega do tradicional Bloco Surpresa, a organização do carnaval conseguiu captar recursos junto à Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC); o Carnaval histórico barrense está de volta

Um dos maiores Carnavais da história. É o que promete este ano a tradicional folia da Barra do Jucu, charmoso bairro de Vila Velha que respira cultura, surfe e devoção popular.

Há alguns anos colocando o bloco na rua de forma incompleta, na luta e no suor, neste 2025 o cenário mudou. Ao lado dessa mesma energia, a organização do Carnaval, capitaneada pelo Bloco Surpresa, conseguiu captar recursos – investimento de R$ 499,510,91 mil – junto à Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), aporte do Governo do ES e de empresas privadas.

Eis a transformação: o bloco vai para a rua, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, com novas composições, carros alegóricos, alas temáticas, suas críticas políticas e sociais costumeiras, homenagens, shows, recreação para crianças, bloco infantil, oficinas, barraquinhas de comida e bebida e muito mais.

“É um Carnaval histórico para a Barra, com a volta de todos os significados e a grandiosidade da nossa festa. A comunidade está completamente envolvida e nós temos muitas surpresas que vêm por aí. Por enquanto, podemos dizer que os blocos vão abordar temas regionais, nacionais e internacionais”, promete Carlos Magno Receputi, um dos organizadores da festa.

A folia, claro, vai contar com o famoso Bloco Surpresa e a banda Siri de Tamanco em cima do trio. E ainda o tradicional “Mascarados”, o Bloco da Comunidade, o Bloco das Piranhas, Bloco dos Arteiros, Bloco do Bode e Bloco Casa da Égua.

O Carnaval da Barra conta também com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

Oficinas

O Carnaval da Barra, na verdade, já começou, com oficinas culturais acontecendo no bairro. As tradicionais máscaras carnavalescas seguem vivas de geração para geração e os ensinamentos do ofício acontecem sob a batuta do artista plástico e morador da Barra, Vinícius Oliveira.

Além disso, há oficina de percussão gratuita, intitulada Oficina Surpresa, para os residentes da região 5 de Vila Velha. São as marchinhas barrenses ganhando mais ritmo e amplitude.

Bandas

Já estão garantidas no Carnaval da Barra do Jucu bandas de peso que surgiram no bairro. O Casaca, maior da história do ES, estará presente com seu reggae e pop misturado com Congo.

Também vai ter show do Sambasoul, grupo de Samba Pop que nasceu das rodas de samba do bairro e tem tocado por todo o Espírito Santo, além de ter parcerias nacionais – gravou um feat. com a banda carioca Vou Zuar.

Outra presença confirmada é a do Barratuque, projeto percussivo, capitaneado por Augusto Galvêas, que apresenta canções conhecidas em samba. E haverá os beats do DJ XL, cria barrense que dá o tom nos ritmos da juventude.

Ainda não acabou: Jefinho Faraó chega na praça para fazer todo mundo mexer acompanhado da banda Funk Retrô. E, na sexta à noite, dia 28, vai ter chorinho para esquentar os motores.

Barraquinhas e parquinho

A praça principal da Barra do Jucu, “Pedro Valadares”, estará preparada para receber os foliões e as famílias capixabas. Serão instalados diversos banheiros químicos e barraquinhas com comida, bebida e produtos artesanais.

Além disso, o Carnaval da Barra vai disponibilizar, gratuitamente, um parquinho para a criançada, com pula-pula, tobogã e outras diversões.

Serviço

Quando: entre 28 de fevereiro e 4 de março

Desfiles das 13 horas às 18 horas

Programação Praça Pedro Valadares: sexta (28), das 19 horas às 22 horas; e de sábado (1º) a terça (4), das 9 horas às 20 horas

Programação

28 de fevereiro, sexta-feira

19h às 22h: programação Cultural na Praça Pedro Valadares, com chorinho

19 horas: Bloco Casa da Égua: saída da Rua Joaquim Lira

1º de março, sábado

9h às 20h: programação Cultural na Praça Pedro Valadares

18 horas: Sambasoul

15h às 18h: Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo

2 de março, domingo

9h às 20h: programação Cultural na Praça Pedro Valadares

18 horas: Faraó & Funk Retrô

15h às 18h: Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes

3 de março, segunda-feira

9h às 20h: programação Cultural na Praça Pedro Valadares

18 horas: Barratuque

15h às 18h: Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo

4 de março, terça-feira

9h às 20h: programação Cultural na Praça Pedro Valadares

18h: Casaca

– 15h às 18h: Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes