VILA VELHA | Carnês do IPTU 2024 começam a ser entregues a partir de sábado, 2

today1 de março de 2024 remove_red_eye73

A partir de sábado (02/03), a Prefeitura de Vila Velha dará início à entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2024. A operação, que será conduzida por servidores municipais devidamente identificados, alcançará 240 mil domicílios de todas as regiões da cidade.

A expectativa da Secretária de Finanças, Adinalva Prates, é que a entrega de todos os carnês seja concluída até o dia 30 de março. O IPTU poderá ser pago em cota única ou dividido em seis parcelas. A primeira parcela ou a cota única vence dia 10 de abril.

“Vamos começar a entrega pelos bairros da Região 5 e depois seguiremos para as demais regiões. Vamos trabalhar diariamente nessa distribuição, inclusive aos sábados e domingos, no período das 8h às 20h. Quem preferir, pode emitir o documento presencialmente, no setor de atendimento da Secretaria de Finanças, na própria Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica”, informou Adinalva.

Ela lembrou, ainda, que além do formato físico, o contribuinte canela-verde também têm a opção de emitir o boleto via internet, acessando diretamente o site da PMVV, pelo link: https://tributacao.vilavelha.es.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite&tab=tabCarneReemissao

“Já aqueles que optarem pelo pagamento em cota única terão um atrativo desconto de 8%, enquanto os que escolherem o parcelamento, poderão dividir o IPTU e a Taxa de Lixo em seis prestações, sem desconto, observando sempre as datas de vencimento mensal de cada parcela, no período de abril a setembro”, acrescentou a Secretária de Finanças de Vila Velha.

O IPTU 2024 e a Taxa de Lixo podem ser quitados por meio do Pix, com ‘QR CODE’, ou com o código de barras, nas instituições conveniadas, como Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander e Itaú.

“O pagamento contribui para a realização de investimentos em obras, saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos essenciais, como limpeza urbana, drenagem e pavimentação de ruas, entre outras melhorias”, apontou a secretária de Finanças.

Requerimentos e prazos

Para requerimentos de impugnação e/ou revisão de lançamentos, a Secretária Adinalva Prates informa que a data-limite é o dia do vencimento da cota única e da primeira parcela: 10 de abril.

“O processo pode ser iniciado por meio do formulário disponibilizado no site da PMVV, ou de forma presencial. A documentação necessária inclui comprovação de propriedade ou posse do imóvel, cópia do comprovante de residência, CPF e RG, ou CNH”, explicou.

O pagamento da Taxa de Coleta de Lixo – que está associada ao recolhimento, remoção e disposição final dos resíduos sólidos produzidos pelos moradores – segue o mesmo cronograma do IPTU, mas não oferece desconto.

Lançada anualmente em conjunto com o tributo, essa taxa é arrecadada simultaneamente, representando um compromisso fundamental da população com a manutenção da limpeza urbana e dos serviços públicos municipais.

Cronograma de Pagamento:

Cota única: vencimento – 10/04/2024

1ª parcela: vencimento – 10/04/2024

2ª parcela: vencimento – 10/05/2024

3ª parcela: vencimento – 10/06/2024

4ª parcela: vencimento – 10/07/2024

5ª parcela: vencimento – 12/08/2024

6ª parcela: vencimento – 10/09/2024