Vila Velha concentra 52% das obras de construção civil na Grande Vitória

today31 de outubro de 2025 remove_red_eye33

Vila Velha segue mantendo sua soberania no mercado da construção civil do Espírito Santo. O município concentra, atualmente, 52% de todas as obras do setor imobiliário em andamento na Grande Vitória. De acordo com o 45º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), 8.977 unidades estão em produção em Vila Velha, de um total de 17.177 imóveis em construção na região metropolitana – o maior volume dos últimos 10 anos.



A cidade supera, com larga vantagem, a Serra (22,4%), Vitória (21,1%) e Cariacica (4,2%). A pesquisa considera empreendimentos residenciais e comerciais nos estágios de planta, fundação, estrutura e acabamento, entre janeiro e julho de 2025. O levantamento mostra que o segmento de médio e alto padrão domina o cenário, com 10.011 unidades, enquanto os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida somam 6.732.



Em Vila Velha, a maioria das construções está na planta (15,8%) e na fase de acabamento (15,4%), com o restante distribuído entre estrutura (11,5%) e fundação (9,6%). As obras se espalham pela orla e avançam pelos eixos da Darly Santos e da Leste-Oeste, onde novos bairros estão nascendo, acompanhando o ritmo de expansão urbana e valorização imobiliária da cidade.



Outro dado relevante do levantamento do Sinduscon-ES mostra que 20 construtoras do Espírito Santo respondem, sozinhas, por mais de 13 mil unidades em produção na Grande Vitória.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, o resultado reflete a combinação de planejamento urbano moderno, segurança jurídica e ambiente cada vez mais favorável aos negócios. “Vila Velha vive um ciclo de desenvolvimento sem precedentes. Criamos uma cidade com infraestrutura sólida, oportunidades de investimento e confiança para quem quer construir o futuro aqui”, afirmou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, reforça que o desempenho do setor imobiliário está diretamente ligado às políticas municipais de incentivo e desburocratização. “Nosso foco é garantir previsibilidade e velocidade para quem investe. A liderança de Vila Velha é resultado de gestão eficiente e de um ambiente que estimula o empreendedorismo e a geração de empregos”.



Com números robustos, Vila Velha reafirma sua posição como o principal canteiro de obras do Espírito Santo, símbolo de uma cidade que cresce de forma planejada, valorizando cada metro de seu território e projetando o futuro urbano capixaba.

foto Everton Thiago