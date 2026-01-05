Vila Velha concentra 70% das unidades residenciais lançadas na Grande Vitória

today5 de janeiro de 2026 remove_red_eye114

Vila Velha está vivendo um momento em que a cidade cresce e o mercado responde. O mais recente censo imobiliário do Sindicato da Industria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) descortina o cenário: a Grande Vitória alcançou o maior número de unidades em construção dos últimos 10 anos: 17.177 imóveis – um aumento de 15% em relação ao levantamento de 2024.



No meio desse canteiro de obras que segue em ritmo acelerado, Vila Velha reina de forma absoluta. Sozinha, a cidade já concentra 70% de todas as unidades residenciais lançadas na Grande Vitória e responde por 52,3% dos imóveis atualmente em construção na região metropolitana. Não é uma liderança casual. É protagonismo com crachá, capacete e escritura assinada.



O apetite do comprador acompanha a batida. Em 2025, a venda de imóveis residenciais seguiu aquecida, especialmente em Vila Velha, onde o índice de VSO (Venda Sobre Oferta) chegou a uma média mensal de 9,8%. Em bom português: o imóvel entra e sai rápido. Fica pouco tempo na prateleira.



“Esse movimento tem reflexo direto no bolso e no patrimônio. De acordo com o índice FipeZap, Vila Velha registrou a segunda maior valorização imobiliária do Brasil, consolidando-se como o mercado mais sólido e atrativo do Espírito Santo. Quem comprou ontem já viu o preço subir hoje”, informa Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



Segundo ele, o perfil dos empreendimentos também ajuda a explicar o fenômeno, considerando que quase 60% das unidades em construção na Grande Vitória são de médio e alto padrão, enquanto pouco mais de 40% atendem ao segmento econômico.

“Em Vila Velha, essa diversidade cria um mercado equilibrado, que dialoga tanto com investidores quanto com famílias em busca do primeiro imóvel ou de uma mudança de vida”, destaca Colodetti.



E o secretário completou: “O resultado desse processo é uma cidade em transformação, onde o concreto sobe junto com a confiança. Vila Velha deixou de ser apenas endereço desejado para virar ativo valorizado. Um lugar onde morar virou também um bom negócio – e onde o mercado imobiliário encontrou terreno fértil para crescer, com estabilidade, demanda e valorização contínua”.